Минфин спрогнозировал среднюю зарплату украинцев до 2021 года

В 2019 году среднемесячная зарплата украинцев составит 10,1 тысячи гривен.

Об этом говорится в макроэкономическом обзоре и прогнозе Министерства финансов.

"Среднемесячная зарплата работников (брутто) в гривнах составит 10 129 грн в 2019 году, 11 451 грн – в 2020 году, 12 835 грн – в 2021 году", – говорится в сообщении.

Номинальная средняя зарплата, скорректированная на индекс потребительских цен, вырастет на 6,9% в 2019 году по сравнению с 2018 годом, на 6% – в 2020 году, на 6,2% – в 2021 году.

В 2018 году размер средней зарплаты составлял 8 713 гривен.

Напоминаем:

В Министерстве социальной политики говорят, что доходы населения растут более высокими темпами, чем затраты на оплату коммунальных услуг.

В течение января-октября текущего года реальная зарплата в Украине выросла на 13%.

Экономическая правда