Тепловозы General Electric дважды "забуксовали" при перевозке груза

Американский тепловоз производства General Electric дважды не смог сдвинуться с места при перевозке груза из-за перегруженности.

Об этом написал на своей странице в Facebook бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава.

По его словам, 3 января новый тепловоз "забуксовал" на участке "Волноваха - Камыш-Зоря" (Донецкая и Запорожская области) с поездом весом 3768 тонн.

"Пришлось на подмогу вызывать старый 2ТЭ116, построенный 37 лет назад на "Лугансктепловозе", - написал он.

8 января General Electric ТЭ33АС не смог сдвинуться с места на линии Фёдоровка - Волноваха, в Запорожской области.

Как следует из отчета "Укртрансбезопасности", остановившись на перегоне с грузовым поездом весом 3728 тонн, американский тепловоз не смог тронуться с места и ему на подмогу отправили старый 2ТЭ116.

Задержка поездов в обоих случаях составила около 1 часа 20 минут.

Кава подчеркнул, что на данном участке старые тепловозы "Лугансктепловоза" водят поезда с весом до 4,5 тысячи тонн, "а в исправном состоянии - 6 тысяч тонн".

"Таким образом, чтобы перевезти равное количество грузов на участке "Волноваха - Камыш-Зоря", используя тепловозы GE ТЭ33АС, требуется выполнить большее количество рейсов по сравнению с использованием старых тепловозов 2ТЭ116. Соответственно, необходимо большее количество локомотивов, а также большее количество локомотивных бригад", - добавил он.

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Репортаж c завода General Electric в Пенсильвании, где происходит производство локомотивов для Украины, смотрите по ссылке: Как в США cобирают "тризубы" для украинцев. Репортаж с завода General Electric

Напоминаем:

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявлял, что тепловоз ТЕ33АС производства General Electric имеет более быстрый оборот и может выполнять за смену больше поездок, чем тепловозы, работавшие ранее на аналогичных маршрутах.

Максимальный вес поезда, который ведет локомотив "Тризуб", сейчас составляет 3,9 тыс тонн.

Железнодорожники заявляли о намерениях пересмотреть эту норму и определить, на сколько можно увеличить максимальный вес поезда.

Экономическая правда