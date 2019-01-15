"Газпром" сорвал технические трехсторонние консультации с Украиной и ЕС

Российский газовый монополист "Газпром" сорвал технические трехсторонние консультации по транзиту газа между Украиной, Россией и Евросоюзом. Эта встреча должна была предшествовать второму раунду главных консультаций, запланированных на 21 января.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в своем Facebook.

"Логика простая – не обращать внимания ни на кого, строить "Северный поток-2", не дожидаясь окончательных разрешений, игнорировать своих же партнеров", – написала она.

По словам Зеркаль, следует "не делать для "Газпрома" никаких исключений и распространять на все его проекты, особенно "Северный поток-2", все нормы ЕС, чего Украина требует уже давно".

"Очень кстати, что вопросы соответствующих изменений в газовую директиву ЕС обсуждаются в Совете ЕС именно сегодня", – отметила дипломат.

"Между тем мы провели содержательные беседы с Европейской комиссией по всем существенным вопросам реформы рынка газа, выполнения Соглашения об ассоциации, в том числе обновленного приложения XXVII, дальнейшей судьбе трехсторонних консультаций и тому подобное. Работаем дальше и готовимся не только к трехсторонним консультациям на политическом уровне, но и ко всем возможным сценариям развития событий", – добавила она.

Напомним, первый раунд трехсторонних консультаций состоялся 17 июля 2018 года. Позже "Газпром" сорвал консультации, которые были запланированы на сентябрь.

Еврокомиссия занимает позицию, что Украина должна оставаться транзитной страной после завершения 1 января 2020 года контракта с "Газпромом".

Европейская правда