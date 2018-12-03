Новости дня: о растаможке "евроблях", банковском кризисе и поезде "четырех столиц"

О растаможке "евроблях", банковском кризисе и поезде "четырех столиц".

О поезде "четырех столиц". Заполняемость вагонов поезда "четырех столиц" по маршруту Киев - Минск - Вильнюс - Рига составляет около 40%.

О ценах на электричество. Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей—жителей Киева составляет 3,64 евроцента за киловатт/час, и является самой низкой среди всех европейских столиц.

О Прохоренко в "Укрнафте". Глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко получил предложение возглавить "Укрнафту".

О растаможке "евроблях". В парламенте заявили, что в Украине провалена разъяснительная работа о правилах растаможивания авто на еврономерах и поэтому этот процесс идет медленно.

О банковском кризисе. По частоте системных банковских кризисов Украина входит в тройку стран-лидеров в мире, так как на протяжении последних 20 лет они случались трижды.

О валютных депозитах. По итогам недели с 26 ноября по 2 декабря средние ставки по банковским вкладам для гривни выросли, вклады в долларах и евро снизили доходность.

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