Прохоренко предложили возглавить "Укрнафту"
Понедельник, 3 декабря 2018, 13:22
Глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко получил предложение возглавить "Укрнафту".
Об этом сообщили источники Экономической правды.
Прохоренко был назначен руководителем ПАО "Укргазвыдобування" в июне 2015 года.
Главой "Укрнафты" акционеры 22 июля 2015 года избрали Марка Роллинза.
Новый руководитель газового направления "Нафтогаза" Андрей Фаворов ранее рассказал в интервью ЭП, что ничего не знает о планах Прохоренко.
По данным ЭП, обсуждается возможность разделения "Укрнафты" на бизнес нефти и газа.
Читайте также: Глава "Укргазвыдобування": Цена на газ должна быть рыночной. Конец
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua