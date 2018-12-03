Прохоренко предложили возглавить "Укрнафту"

Олег Прохоренко Фото Экономическая правда

Глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко получил предложение возглавить "Укрнафту".

Об этом сообщили источники Экономической правды.

Прохоренко был назначен руководителем ПАО "Укргазвыдобування" в июне 2015 года.

Главой "Укрнафты" акционеры 22 июля 2015 года избрали Марка Роллинза.

Новый руководитель газового направления "Нафтогаза" Андрей Фаворов ранее рассказал в интервью ЭП, что ничего не знает о планах Прохоренко.

По данным ЭП, обсуждается возможность разделения "Укрнафты" на бизнес нефти и газа.

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Экономическая правда