В УЗ рассказали, пользуется ли популярностью поезд "четырех столиц"

Заполняемость вагонов поезда "четырех столиц" по маршруту Киев - Минск - Вильнюс - Рига составляет около 40%.

Об этом говорится в ответе ПАО "Укрзализныця" на запрос Экономической правды.

"За 8 рейсов в поезде Киев - Минск - Вильнюс - Рига перевезены 2,1 тысячи пассажиров в обоих направлениях, в том числе 1 тысяча пассажиров из/в Литву и 0,95 тысячи пассажиров из/в Латвию", - сообщили в УЗ.

Пресс-служба "Укрзализныци" напомнила, что в составе поезда курсирует 10 вагонов (338 мест), из них 9 купе и 1 вагон класса люкс. В одном из вагонов купе разделяются на мужские и женские.

Исходя из предоставленных данных, в среднем поездом перевозится около 130 человек в одну сторону, что составляет около 39% от общей вместимости вагонов.

"Пока он ("поезд четырех столиц"- ред) курсирует с рентабельностью около нуля, однако, учитывая "низкий сезон" и только начало его курсирования, считаем курсирования поезда №31/32 Киев - Минск - Вильнюс - Рига удачным", - заявили в компании.

На начальном этапе разработки проекта назначение прямого железнодорожного пассажирского сообщения между Украиной и странами Балтии г. Таллинн (столица Эстонии - ред) рассматривался как конечный пункт.

"Однако из-за несогласия такого варианта со стороны АО "Эстонская железная дорога" было принято решение в пользу сокращения маршрута в сообщение Киев - Рига", - сообщили в УЗ.

"После успешного запуска поезда "Эстонская железная дорога" проявила заинтересованность в продолжении маршрута движения этого поезда в Таллинн. Сейчас по этому поводу проводятся предварительные консультации со всеми сторонами - участницами маршрута, в том числе с АО "Эстонская железная дорога", - заявили в УЗ.

В УЗ напомнили, что поезд курсирует раз в неделю, начало проведения погранично-таможенных процедур - на станции Киев-Пассажирский в 13:42, отправляется поезд из Киева в 14:07 и прибывает в Ригу на следующий день в 09:06. Обратно он отправляется в 11:10 и прибывает в столицу Украины в 6:42.

При курсировании в направлении Риги поезд делает остановки в 23:35 в Минске и в 04:25 в Вильнюсе. При курсировании в направлении Киева - в 15:48 в Вильнюсе и в 20:17 в Минске. Поезд делает остановки на станциях Словечно, Калинковичи, Жлобин, Молодечно, Сморгонь, Гудогай, Кяна, Шяуляй и Елгава.

Напомним, поезд "четырех столиц" был отправлен в первый рейс 28 сентября.

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Александр Колесниченко, ЭП