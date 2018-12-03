Цены на электрику для киевлян являются самыми низкими в Европе — мониторинг
Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей—жителей Киева составляет 3,64 евроцента за киловатт/час, и является самой низкой среди всех европейских столиц.
Об этом сообщил заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк на своей странице в Facebook.
Согласно индексу стоимости электроэнергии для домохозяйств (Household Energy Price Index) за ноябрь 2018 года, Киев находится на последнем, 32-м месте по этому показателю.
Предпоследнюю строчку занимает столица Сербии Белград с ценой 7,23 евроцента за кВт/ч.
Средняя стоимость электроэнергии для домохозяйств среди всех европейских столиц составляет 17,74 евроцента, для столиц стран-участниц ЕС - 18,85 евроцента.
Наиболее дорого электроэнергия стоит для жителей столицы Дании Копенгагена (32,16 евроцента), столицы Германии Берлина (30,48 евроцента) и столицы Испании Мадрида (25,04 евроцента).
Экономическая правда
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