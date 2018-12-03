В Украине подешевели валютные депозиты

По итогам недели с 26 ноября по 2 декабря средние ставки по банковским вкладам для гривни выросли, вклады в долларах и евро снизили доходность.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ, проведенный Liga.net.

Гривневые ставки максимально выросли для вкладов периодом до месяца (на 0,1 п.п. до 10,5%). Синхронно, на 0,05 п.п., выросла доходность сбережений на сроки от 3 до 6 месяцев (13,26%), от 6 до 12 месяцев (14,12%) и свыше 12 месяцев (13,64%).

Депозиты на срок от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,03 п.п. до 11,1% годовых. Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 7,88% годовых.

Среди долларовых депозитов выросли в цене вклады сроком свыше года (на 0,01 п.п. до 2,96% годовых). Бессрочные сбережения не изменились в цене – 0,96% годовых.

Депозиты периодом от месяца до 3 по-прежнему предлагают 1,23% годовых, а от 3 до 6 месяцев - 2,23% годовых. Доходность вкладов на период от полугода составляет 2,75% годовых. Упали в цене депозиты сроком до месяца, на 0,18 п.п., их доходность составляет 1,41% годовых.

Средние процентные ставки для вкладов в евро остались без изменений для периодов от месяца до 3 (1,1%) и от 3 месяцев до 6 (1,61%). Бессрочные сбережения также не претерпели изменений и предлагают 0,6% годовых.

Синхронно снизили доходность депозиты на сроки от полугода до года и свыше года (на 0,01 п.п. до 1,96% и до 2,11% годовых соответственно).