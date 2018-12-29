Львовская таможня начала оформлять "евробляхи" круглосуточно

Отдел таможенного оформления "Скнилов" поста "Западный" в Львовской области перешел на круглосуточный режим работы.

Об этом говорится в сообщении Львовской ОГА.

Отмечается, что такое решение принято в связи со значительным увеличением количества граждан, которые хотят осуществить таможенное оформление автомобилей.

Подразделение будет работать круглосуточно с 29 декабря по 23 февраля 2019 года.

22 февраля завершается период льготного растаможивания автомобилей, который действует в течение 90 дней после вступления в силу закона о "евробляхах".

Напомним:

25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.

Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен.

Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

Ранее ЭП описывала изменения, предусмотренные этими законами.

В правительстве рассчитывают заработать на "евробляхах" до 10 миллиардов.

В декабре был утвержден Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на территории Украины.

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Экономическая правда