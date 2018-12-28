Новости дня: о подарке Ахметову, махинациях с субсидиями и заробитчанах

О чем все говорят сегодня?

О подарке Ахметову. Антимонопольный комитет решил, что компания "ДТЭК" Рината Ахметова не злоупотребляет монопольным положением на рынке генерации электроэнергии.

О незамеченных коррупционерах. НАК "Нафтогаз Украины" еще в прошлом году обращал внимание руководства "Укргазвыдобування" на действия двух чиновников этой компании, которых на прошлой неделе задержала Генеральная прокуратура.

О махинациях с субсидиями. Ранее критерии предоставления субсидий позволяли отдельным гражданам манипулировать некоторыми данными, прежде всего местом регистрации, чтобы получить субсидию.

О трудовых мигрантах. На постоянной основе за границей находится 3,2 миллиона граждан Украины.

О "Северном потоке-2". Еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер убежден, что несмотря на давление со стороны США проект газопровода "Северный поток-2" не будет остановлен.

Об успехе банковского сектора. Банковский сектор за 11 месяцев получил 20 млрд гривень прибыли, что в 11 раз больше аналогичного показателя 11 месяцев 2017 года.

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Субсидия-2019: все о монетизации, новых правилах выплат и подсчете доходов

Как оформить субсидию в 2019 году, что меняет монетизация и как считаются доходы в спорных ситуациях. ЭП вместе с Минсоцполитики ответила на вопросы читателей.