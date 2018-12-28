Еврокомиссар заявил, что "Северный поток-2" уже не остановить

Еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер убежден, что несмотря на давление со стороны США проект газопровода "Северный поток-2" не будет остановлен.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Правда заключается и в том, что трубопровод давно уже давно строится и не может быть так просто остановлен", - заявил Эттингер.

По словам еврокомиссара, угрозы американского президента Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о том, что Германия окажется в энергетической зависимости от российского газа из-за газопровода, не являются основанием для остановки проекта.

В то же время Гюнтер Эттингер требует от российского "Газпрома" "честной сделки" по дальнейшему транзиту газа по территории Украины. По его словам, Евросоюз мог бы усилить здесь давление на Россию.

"В вопросе же дальнейшего распределения газа из "Северного потока-2" в Европе действуют нормы права по внутреннему рынку ЕС. К ним относятся также предписания, обеспечивающие честную конкуренцию. Владимир Путин и "Газпром" знают об этом", - отметил Эттингер.

Как сообщалось, депутаты Европарламента в резолюции от 12 декабря назвали проект по строительству газопровода "Северный поток-2" "политическим, который несет угрозу европейской энергетической безопасности".

В тот же день Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Между тем, реализация проекта "Северный поток-2" идет по графику, строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. По состоянию на 23 декабря проложено около 370 км газопровода.

Планируется, что с конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" будет транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.