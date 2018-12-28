Владельцы дорогущих квартир в Киеве манипулировали данными ради субсидии

Ранее критерии предоставления субсидий позволяли отдельным гражданам манипулировать определенными данными, прежде всего местом регистрации, чтобы получить субсидию.

О таких случаях в интервью "Экономической правде" рассказал генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко.

По его словам, созданная весной 2018 года база Единого реестра получателей субсидий дала возможность в открытом доступе по определенным параметрам проверить, на какие квартиры оформлены субсидии.

"Мы провели интересный эксперимент: взяли самое дорогое жилье в столице и сравнили, оформлены ли на него субсидии. Оказалось, что в многоэтажном доме, который был сдан в эксплуатацию несколько лет назад - один квадратный метр там стоит 70 тысяч гривень - у отдельных жителей субсидия!", - подчеркнул Музыченко.

Как он отметил, в таком многоквартирном доме было около 15 получателей жилищной субсидии.

"Это был колокольчик, который нам говорил, что с системой что-то не то. Мы поехали в это районное управление соцзащиты и несколько часов изучали портрет получателя субсидий в таком доме. Как оказалось, в 80% случаев такую ​​субсидию получала мать с ребенком при отсутствии зарегистрированных других членов домохозяйства или семьи", - пояснил чиновник.

"То есть элементарно в квартире регистрировалась мать и ребенок. Эта мать, как правило, находилась в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста. Соответственно, имея официальный доход 860 гривень на двоих, можете догадаться, которые там были размеры субсидий", - отметил он.

"Когда мы начали изучать эту ситуацию более подробно, оказалось, что отец этого ребенка или муж этой женщины был зарегистрирован по другому адресу и это позволяло им получать субсидию", - добавил Музыченко.

Поэтому, по его словам, один из критериев, который изменился с мая, заключается в том, что доходы всех членов семьи независимо от того, где они зарегистрированы и где они фактически проживают, учитываются при назначении субсидии.

Более подробно о том, как оформить субсидию в 2019 году, что меняет монетизация, и как считаются доходы в спорных ситуациях, читайте в статье на ЭП.

Напомним, 27 декабря Кабмин утвердил механизм монетизации субсидий.

Экономическая правда