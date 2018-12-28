"Нафтогаз": Прохоренко был предупрежден о коррупционерах в "Укргазвыдобування"

Олег Прохоренко

НАК "Нафтогаз Украины" еще в прошлом году обращал внимание руководства "Укргазвыдобування" на действия двух чиновников этой компании, которых на прошлой неделе задержала Генеральная прокуратура.

Об этом ЭП сообщил главный операционный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Прохоренко несет персональную ответственность за закупки в "Укргазвыдобування". Это было предложено самим Прохоренко после того как "Нафтогаз" еще с 2017 года указывал на системные проблемы и коррупционные риски с закупками в "Укргазвыдобування"", - сказал он.

"Все ключевые решения в отношении этого принимались лично Прохоренко, и только Прохоренко коммуницировал с "Нафтогазом" относительно этих решений. В частности, это касается и решений о пребывании на должностях Гордиенко и Мыкытина (сотрудников "Укргазвыдобування", задержанных на прошлой неделе ГПУ – ЭП). "Нафтогаз" рекомендовал их уволить еще в 2017 году после установленных системных проблем, но Прохоренко решил их не увольнять", - сообщил ЭП Витренко.

В подтверждение своих слов Витренко предоставил копию служебной записки директора по безопасности "Нафтогаза" Константина Пожидаева, которая летом прошлого года была переадресована главой НАК Андреем Коболевым на главу "Укргазвыдобування" Олега Прохоренко.

С соответствующим комментарием Юрий Витренко обратился к ЭП после публикации новости о задержании начальника механико-энергетического департамента "Укргазвыдобування" Владимира Мыкытина и директора по подготовке и транспортировке газа Александра Гордиенко.

Среди прочего в ней было указано, что Мыкытин и Гордиенко относятся к управленческой вертикали первого замглавы правления "Укргазвыдобування" Александра Романюка.

При этом назначение Романюка в "Укргазвыдобування" было осуществлено по инициативе главного операционного директора "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко.

Дмитрий Рясной, ЭП