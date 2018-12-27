Новости дня: о дивидендах Порошенко, отказе от Lanos и новом кредите

О чем все говорят сегодня?

О дивидендах Порошенко. Трастовый управляющий Rothschild Trust рассмотрел результаты многолетней деятельности по управлению корпорацией Roshen и впервые за три года принял решение перечислить Петру Порошенко долю прибыли в размере более 556,7 миллиона гривень.

О новом кредите. В государственный бюджет Украины поступили средства от кредита в размере 349,3 миллиона евро, предоставленного Deutsche Bank под гарантию Всемирного банка.

О монетизации субсидий. Кабмин изменил систему монетизации субсидий с 1 января 2019 года.

Об отказе от Lanos. С октября 2017 украинский сервис заказа такси Uklon перестал подключать к своей системе автомобили Lanos, а с января 2019 компания полностью выводит их из парка.

Об экспансии Tesla. Маск анонсировал появление в Украине станций Tesla Superchargers для подзарядки электромобилей.

Об американской бирже. Американские биржевые индексы установили 10-летний рекорд роста за день. Впрочем, даже учитывая сегодняшний рекордный рост, нынешний месяц продолжает оставаться для рынка худшим декабрем за последние 87 лет.

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