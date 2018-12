Маск анонсировал появление Tesla Supercharger в Украине

Бизнесмен Илон Маск анонсировал появление в Украине станций Tesla Superchargers для подзарядки электромобилей.

Об этом он сообщил в Twitter.

Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ