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Маск анонсировал появление Tesla Supercharger в Украине

Четверг, 27 декабря 2018, 09:20
 

Бизнесмен Илон Маск анонсировал появление в Украине станций Tesla Superchargers для подзарядки электромобилей.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Большинство людей не знают, что сеть Tesla Supercharger позволяет легко путешествовать на большие расстояния по США, большей части Европы, Канаде и Китаю", - написал Маск, прикрепив карту пунктов подзарядки.

Позже он добавил, что станции будут находиться по всей Европе, в частности в Украине.

"Superchargers распространится на 100% Европы в следующем году. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции", - резюмировал он.

 

Так, в следующем году в Украине должны появиться станции Tesla Superchargers - в селе Опарипсы в Ровенской области и в Житомире.

Ранее Маск представил уникальный скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом. По его словам, здесь сможет использоваться любой автономный электромобиль, а не только Tesla.

Украинская правда

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Tesla Маск

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