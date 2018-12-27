Маск анонсировал появление Tesla Supercharger в Украине
Бизнесмен Илон Маск анонсировал появление в Украине станций Tesla Superchargers для подзарядки электромобилей.
Об этом он сообщил в Twitter.
Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ— Elon Musk (@elonmusk) 26 грудня 2018 р.
"Большинство людей не знают, что сеть Tesla Supercharger позволяет легко путешествовать на большие расстояния по США, большей части Европы, Канаде и Китаю", - написал Маск, прикрепив карту пунктов подзарядки.
Позже он добавил, что станции будут находиться по всей Европе, в частности в Украине.
"Superchargers распространится на 100% Европы в следующем году. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции", - резюмировал он.
Так, в следующем году в Украине должны появиться станции Tesla Superchargers - в селе Опарипсы в Ровенской области и в Житомире.
Ранее Маск представил уникальный скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом. По его словам, здесь сможет использоваться любой автономный электромобиль, а не только Tesla.
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