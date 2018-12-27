Маск анонсировал появление Tesla Supercharger в Украине

Бизнесмен Илон Маск анонсировал появление в Украине станций Tesla Superchargers для подзарядки электромобилей.

Об этом он сообщил в Twitter.

Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ — Elon Musk (@elonmusk) 26 грудня 2018 р.

"Большинство людей не знают, что сеть Tesla Supercharger позволяет легко путешествовать на большие расстояния по США, большей части Европы, Канаде и Китаю", - написал Маск, прикрепив карту пунктов подзарядки.

Позже он добавил, что станции будут находиться по всей Европе, в частности в Украине.

"Superchargers распространится на 100% Европы в следующем году. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции", - резюмировал он.