Американские биржевые индексы установили десятилетний рекорд роста

Средний рост ведущих индексов в Нью-Йорке за одну сессию составил 5,0%.

Об этом сообщает Голос Америки.

Промышленный биржевой индекс "Доу Джонс" (Dow Jones) вырос больше чем на 1 000 пунктов – это рекордный показатель за всю историю его существования. Рост составил почти 5% благодаря инвесторам, которые возобновили торги после рождественских каникул.

Сводный индекс "S&P 500" в течение среды вырос на 5%, высокотехнологичный Nasdaq – на 5,8%.

Впрочем, даже учитывая сегодняшний рекордный рост, нынешний месяц продолжает оставаться для рынка худшим декабрем за последние 87 лет.

Последний раз биржи несли подобные потери в декабре 1931 года, в самый разгар Великой Депрессии. 2018-й год в целом стал очень неудачным для американского фондового рынка.

По оценке экономистов, в этом году рынки понесли наибольшие потери за последние десять лет.

Напоминаем:

Американские фондовые индексы 17 декабря резко обвалились, начало декабря для рынка акций является наихудшим за последние 38 лет.

10 октября американские фондовые индексы завершили торги резким падениемна фоне роста доходности US Treasuries.

После длительного роста американские фондовые индексы продемонстрировали рекордную коррекцию 5 февраля и 23 марта 2018 года, результатом которых стали опасения начала нового мирового финансового кризиса.

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