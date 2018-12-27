Правительство ответило на 5 главных вопросов о монетизации субсидий

Кабмин изменил систему монетизации субсидий с 1 января 2019 года.

На сайте Тепло.gov.ua опубликованы ответы на 5 вопросов о монетизации субсидий.

1. Нужно ли повторно подавать документы?

Да, всем получателям льгот и субсидий обязательно нужно в мае подать заявление на монетизацию и декларацию о доходах в управление социальной защиты населения и предоставить разрешение на обработку персональных данных.

В Ощадбанк идти не нужно, ведь процесс монетизации автоматизировано.

Тем, кто обратится за помощью впервые в 2019 году, в мае уже не нужно будет обновлять документы.

2. Нужно ли в Ощадбанке самостоятельно открывать счет?

Счет будет открыт автоматически, после обработки заявления на монетизацию.

Ощадбанк ежемесячно будет информировать субсидиантив и льготников SMS-сообщением о поступлении средств от государства, их использовании и остатке.

После окончания отопительного сезона - в июне - суммы неиспользованных средств будут перечисляться на текущие счета получателей жилищной субсидии, которые также будут открыты автоматически.

3. Как будет происходить оплата коммуналки?

Все будет происходить автоматически. Ежемесячно поставщики коммунальных услуг будут формировать для Ощадбанка онлайн-платежку субсидианта. Банк согласно предоставленной информации будет перечислять им субсидию. Об этом, и о том сколько остается заплатить за коммуналку, Ощадбанк сразу будет информировать субсидианта SMS-сообщением.

Для субсидиантив будут созданы Личные Кабинеты, где можно будет отследить информацию о размере начисленной помощи, перечне коммунальных услуг, которые оплачены за счет субсидии, остатке средств.

4. Почему Ощадбанк?

Ощадбанк является государственным уполномоченным банком по десятку правительственных программ и имеет более 15 лет опыта сотрудничества с предприятиями топливно-энергетического комплекса.

Банк обладает крупнейшей сетью отделений - более 3200, которые присутствуют в том числе в сельской местности, где наибольшее количество субсидиантов, и имеет большой опыт по выплатам социальной помощи и пенсий большому количеству клиентов одновременно. Поэтому и определено проводить монетизацию льгот и субсидий именно через этот государственный банк.

Никаких комиссий от субсидиантив и льготников за обслуживание их персональных учетных счетов Ощадбанк не будет брать.

5. Почему деньги не раздадут сразу на руки?

В Украине субсидию получает почти половина украинских семей. Если сразу раздать такому количестве людей деньги на руки, есть риск гиперинфляции и кризиса коммунальных неплатежей.

Помощь будет поступать на персональный аккаунт субсидианта и льготника в Ощадбанк, а все, что останется после оплаты коммунальных услуг в течение года, по результатам отопительного сезона энергосберегающие украинцы смогут забрать из банка наличными.

Напоминаем:

Кабинет министров внес изменения в программу назначения субсидий: рассчитывать на субсидию не смогут те, кто скрывает доходы, имеет большие дома или квартиры, или имеет теневую занятость.

Для оформления субсидии нужны только заявление и декларация о доходах.

В Кабинете министров сообщили, куда обращаться за субсидией тем, кто получает меньше "минималки".

Министерство социальной политики разработало проект постановления омонетизации субсидий.

Субсидии планируется монетизировать в три этапа.

Экономическая правда