В ГФС объяснили причину задержек в оформлении "евроблях"

Задержки в таможенном оформлении автомобилей на еврономерах чаще всего происходят из-за отсутствия у граждан необходимых документов.

Об этом сообщается на странице Государственной фискальной службы в Facebook.

"Не все граждане при растаможивании своих автомобилей с иностранной регистрацией подают своевременно необходимые документы, из-за чего в зонах таможенного контроля накапливается значительное количество таких автомобилей", - говорится в сообщении.

По словам заместителя начальника управления организации таможенного контроля департамента организации таможенного контроля и оформления ГФС Елены Мошинской, по состоянию на 18 декабря из-за отсутствия предварительной таможенной декларации в пунктах пропуска стояли 230 транспортных средств (из них больше недели - 44).

Такую декларацию должны подать те граждане, которые въезжают в Украину из-за границы.

"Гражданин, который въезжает в Украину и планирует оформить этот автомобиль в свободное обращение, должен сначала подать предварительную таможенную декларацию, резервируются средства и только после этого его пропустят из пункта пропуска в таможню назначения. Если предыдущая таможенная декларация не оформлена, то гражданин должен стоять и ждать. Для тех транспортных средств, которые уже находятся в Украине в режиме временного ввоза или транзита, ПД не подается, поскольку необходимо сразу подавать декларацию в режим импорта", - отметила Мошинская.

Для оформления автомобилей, которые были ввезены в режимах временного ввоза или транзита, выезд за границу не является обязательным, однако необходимо подать таможни необходимые документы. Только если без выезда из Украины документы получить невозможно, придется ехать.

"По состоянию на 9.00 18 декабря в зонах таможенного контроля таможен по всей Украине было почти 5,5 тыс. автомобилей. Большее количество, почти 3 тыс. - это просто не представлены декларации для оформления. Гражданин на ТС заезжает в зону таможенного контроля и только после этого начинает выяснять, что ему необходимо делать, какие собрать и подать документы. Гражданин должен сначала все выяснить, а потом заезжать", - отметила Мошинская.

Она подтвердила, что часть деклараций не оформляется за не уплаченные в счет таможни средства. Ведь транспортное средство не может быть оформлен, если гражданин не перечислил средства в полном объеме.

Кроме этого, транспортное средство, который был зарегистрирован за границей, обязательно должен быть снят с регистрации. Так, с 5,5 тыс. Автомобилей, о которых говорилось выше, в 231 случае отсутствует именно такая информация. Поэтому из-за отсутствия документов или сведений таможенное оформление автомобилей с Еврономер иногда занимает больше времени, чем ожидают граждане.

Напомним, 25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.

Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен.

Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

Ранее ЭП описывала изменения, предусмотренные этими законами.

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Экономическая правда