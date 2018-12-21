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Вкладчикам закрытого "ВТБ-банка" начали возвращать деньги

Пятница, 21 декабря 2018, 16:34
 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 21 декабря начал возмещение средств вкладчикам признанной неплатежеспособной и ликвидированной украинской "дочки" российского "ВТБ-Банка".

Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.

Для получения своих средств вкладчикам необходимо обратиться в любой из указанных на сайте ФГВ банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Ранее в Нацбанке уверяли, что 97% вкладчиков ВТБ Банка (59,1 тыс. человек) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму в 200 тыс. грн. Более объемные вклады возместят в пределах указанной суммы.

Национальный банк 27 ноября признал ВТБ Банк неплатежеспособным, утром 28-го в главный офис банка вошла временная администрация Фонда гарантирования.

19 декабря Национальный банк Украины решил ликвидировать ВТБ Банк.

Ранее стало известно, что на покупку "ВТБ банка" претендует "ТАСкомбанк" Сергея Тигипко.

В НБУ надеются, что "Сбербанк" и "Проминвест" не постигнет судьба "ВТБ".

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Экономическая правда

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ВТБ ФГВФЛ

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