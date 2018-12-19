"Дочка" российского "ВТБ банка" будет ликвидирована

Что этот бюджет означает для украинцев: победители и "лузеры" 2019 года Как бюджет на следующий год повлияет на жизнь отдельных категорий украинцев — от медиков до водителей. (укр)

Око за ОККО. Как нелегалы захватывают рынок нефтепродуктов Почему украинцы переплачивают 8 гривень за литр бензина и как за эти деньги воюют трейдеры. (укр)