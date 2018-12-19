"Дочка" российского "ВТБ банка" будет ликвидирована
Среда, 19 декабря 2018, 11:00
Национальный банк Украины решил ликвидировать признанный накануне неплатежеспособным ВТБ Банк.
Об этом ЭП сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов.
Соответствующее решение Фонд принял во вторник, 18 декабря.
Ранее стало известно, что на покупку "ВТБ банка" претендует "ТАСкомбанк" Сергея Тигипко.
Национальный банк 27 ноября признал ВТБ Банк неплатежеспособным, утром 28-го в главный офис банка вошла временная администрация Фонда гарантирования.
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Экономическая правда
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