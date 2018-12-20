Новости дня: о наказании для олигархов, ядерном топливе из России и дыре в госбюджете

О чем все говорят сегодня?

О наказании для олигархов. В рамках продолжения сотрудничества с МВФ Украина обязуется использовать все возможности, чтобы бывшие владельцы обанкротившихся банков понесли ответственность за свои действия.

О ядерном топливе из России. После принятия решения о прекращении действия рамочного Договора о дружбе Украины с РФ, в атмосфере секретности было заключено соглашение с российской компанией "ТВЭЛ", которая продлевает контракт на поставку ядерного топлива на большинство энергоблоков украинских АЭС до 2025 года.

О дыре в госбюджете. Кабинет министров решил увеличить в 2018 году объем финансирования государственного бюджета за счет привлечения заимствований из-за невыполнения плана поступлений от приватизации.

О новом соглашении с МВФ. В распоряжении ЭП оказался текст Меморандума об экономической и финансовой политике в рамках новой программы на 2018-2020 годы.

О моратории. Верховная Рада одобрила продление моратория на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2020 года.

О коррупции. Правоохранители задержали двух чиновников Укргазвыдобування, которые наладили схему получения 10% отката за госзаказ.

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