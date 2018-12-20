Меморандум МВФ: какие обязательства взяла на себя Украина

В распоряжении ЭП оказался текст Меморандума об экономической и финансовой политике в рамках новой программы на 2018-2020 годы.

ЭП публикует текст меморандума и выделяет основные структурные маяки - ключевые обязательства, которые должна выполнить Украина.

1. Консолидация Государственной фискальной службы в два отдельных юрлица: Налоговую службу и Таможенную службу до конца апреля 2019 года, причем обе службы будут отчитываться министру финансов.



2. Принять решение о повышении тарифов на теплоснабжение, начиная с 1 января 2019 года, с учетом высокой оптовой цены на газ для остальных тепловых компаний до конца декабря 2018 года. С 1 января 2020 года "Нафтогаз" будет продавать газ для бытовых потребителей и компаний-производителей тепловой энергии по превосходящим рыночным ценам, отмена поставок по специальным обязанностям (PSO) состоится до 1 мая 2020 года.



3. До конца декабря 2018 года НБУ обнародует изменения в существующее положения об операциях со связанными лицами. В дополнение к этому, к той же дате Национальный банк примет изменения в свои правила относительно капитала, предусматривающие уменьшение регулятивного капитала на объемы кредитов, предоставленных связанным лицам, сверх нормативных ограничений.

4. Минфин регулярно будет отчитываться о прогрессе в восстановлении активов и в судебных процессах в отношении четырех государственных банков. Первый отчет будет опубликован до конца марта 2019 года.



5. Верховная Рада примет закон о "Сплит" и полномочиях НКЦБФР (№2413 6303) до конца марта 2019 года.

6. Назначение в ВАСУ по крайней мере 35 антикоррупционных судей с безупречной репутацией и соответствующими профессиональными навыками до конца апреля 2019 года.

7. До конца июня 2019 года НБУ должен принять меры против банков, которые не соответствуют требованиям по капиталу.

8. Завершение отчета об аудите НАБУ до конца июля 2019 года.

Как сообщалось, 18 декабря Совет директоров Международного валютного фонда согласовал программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 млрд долларов. Первый транш объемом 1,4 млрд долларов поступит на счета НБУ до 25 декабря.

Калачова Галина, ЭП