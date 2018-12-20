Бахматюк, Фирташ, Лагун: Украина обязалась наказать экс–владельцев банков–банкротов

В рамках продолжения сотрудничества с МВФ Украина обязуется использовать все возможности, чтобы бывшие владельцы обанкротившихся банков понесли ответственность за свои действия.

Об этом говорится в меморандуме между Украиной и МВФ, который есть в распоряжении Экономической правды.

"Начиная с конца марта 2019 года, Фонд гарантирования вкладов физических лиц будет размещать на своей веб-странице список заемщиков, руководителей и бывших банковских акционеров ликвидируемых банков, которые еще должны вернуть свои долги, связанные с банкротством учреждений, согласно решению суда", - говорится в тексте.

К концу марта 2019 года Фонд гарантирования обязался выставить на продажу активы минимум на 20 млрд грн.

"Мы решительно стараемся вернуть активы банков, выведенных с рынка, чтобы уменьшить потери государства от банкротства банков. С этой целью мы будем обеспечивать, чтобы все соответствующие учреждения использовали все коммерческие и юридические возможности, доступные для возвращения активов, и чтобы бывшие владельцы банков понесли ответственность, как предусмотрено банковским законодательством", - говорится в меморандуме.

Кроме того, Министерство финансов будет регулярно предоставлять отчеты, обобщающие прогресс в восстановлении активов и в судебных процессах в отношении четырех государственных банков, а первый отчет будет опубликован до конца марта 2019 года.

Напомним, экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева во время выступления в Верховной Раде накануне своего увольнения заявила, что крупные украинские олигархи имеют долг перед НБУ по кредитам рефинансирования на сумму 45,2 миллиарда гривен.

Крупнейшими должниками являются: Олег Бахматюк (10,2 млрд грн), Дмитрий Фирташ (9,8 млрд грн), Николай Лагун (8 млрд грн), Константин Жеваго (6,3 млрд грн), Леонид Климов (3,4 млрд грн).

Как известно, прокуратура Киева открыла уголовное производство по статье "Хищение в особо крупных размерах" относительно возможных неправомерных действий должностных лиц неплатежеспособного ВиЭйБи Банка и его владельца Олега Бахматюка. Ранее, НБУ сообщил, что регулятор подал на Бахматюка, как владельца признанных неплатежеспособными банков "ВиЭйБи" и "Финансовая инициатива", в суд 5 исков о взыскании задолженности по персональному договору поручительства по обязательствам этих кредитных учреждений, которые суммарно задолжали Нацбанку по рефинансированию 10,9 млрд грн. Как сообщалось, Национальная полиция расследует преступление, совершенное бывшим топ-менеджментом банка "Надра", совместно с его владельцами, - завладение госсредствами НБУ в размере 10,4 млрд гривен. Также были озвучены причины банкротства банка.

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Александр Колесниченко, ЭП