Украина тайно продлила контракт на поставку ядерного топлива из РФ — СМИ

После принятия решения о прекращении действия рамочного Договора о дружбе Украины с РФ, в атмосфере секретности было заключено соглашение с российской компанией "ТВЭЛ", продлевающее контракт на поставку ядерного топлива на большинство энергоблоков украинских АЭС до 2025 года.

Об этом пишет "Зеркало недели".

"Подписание этого документа, а также некоторые другие телодвижения украинской власти в атомной энергетике за последнее полугодие… могут еще надолго закрепить (если не увековечить) доминирование страны-агрессора в стратегической отрасли, дающей Украине 55-60% электроэнергии, и значительно снизить энергетическую безопасность нашего государства", — говорится в статье.

Сообщается, что глава НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский свое письмо от 17 августа премьер-министру Владимиру Гройсману завершил констатацией того, что "заключение такого дополнительного соглашения к действующему контракту с российской компанией может вызвать негативный резонанс", и высказал мнение относительно необходимости рассмотреть данный вопрос на закрытом межведомственном заседании под председательством премьер-министра.

Подписанное "Энергоатомом" соглашение с россиянами закрепляет за ТВЭЛ до 2025 г. доминирующее положение на украинском рынке (8 реакторов из 15).

Таким образом, в условиях агрессии со стороны РФ у российского ТВЭЛ - 60% поставок топлива для атомных реакторов, в то время как у американского Westinghouse при наличии контрактных обязательств перед украинской стороной обеспечить АЭС топливом в случае прекращения поставок из РФ – 40%.

Автор статьи отмечает, что согласно подозрениям некоторых наблюдателей, попытки ограничить присутствие Westinghouse на украинском рынке направлены на создание условий, при которых американская компания может вообще уйти из Украины.

Как сообщалось, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного источника – российской компании "ТВЭЛ" - госкомпания "Энергоатом" в апреле 2014 года заключила договор с американско-японской компанией Westinghouse, которая производит топливо на своем заводе в Швеции.

На сегодняшний день шведское топливо эксплуатируется на Запорожской и Южно-Украинской АЭС.

В 2018 году "Энергоатом" планирует заполнить активную зону реактора третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС исключительно топливом производства Westinghouse, полностью заменив им российское топливо компании "ТВЭЛ".

По итогам первого полугодия 2017 года "Энергоатом" сократил долю поставок ядерного топлива из России до 49% с 58%, при этом доля поставок от Westinghouse составила 51%.

Напомним, президент Порошенко заявил, что импорт ядерного топлива из России сократится до 45%.