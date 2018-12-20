Чиновники "Укргазвыдобування" наладили многомиллионную схему откатов

Злоумышленники пытались выбросить деньги в окно facebook.com/LlutsenkoYuri

Правоохранители задержали двух чиновников "Укргазвыдобування", которые наладили схему получения 10% отката за госзаказы.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

"В рамках дела зафиксировано, что за сентябрь - декабрь начальник механико-энергетического департамента Укргаздобыча В. Мыкытин и директор по подготовке и транспортировке газа А. Гордиенко получили 16 млн 840 тыс грн", - сообщил он.

Их задержали при получении очередного транша в 9 млн гривень. Злоумышленники пытались выбросить деньги в окно, отметил Луценко.

"Подаренный чиновнику Ленд Крузер тоже учтем", - написал генпрокурор.

Дело реализовано Главком "К" СБУ, ГПУ и САП в сотрудничестве с руководителем "Нафтогаза" Андреем Коболевым, отметил Луценко.

Ранее по этому делу суд предоставил прокурорам разрешение на проведение обысков в здании "Укргазвыдобування".

Согласно постановлению Соломенского районного суда Киева, которым располагает ЭП, досудебным расследованием установлено, что начальник механико-энергетического департамента "Укргазвыдобування" Владимир Мыкытин совместно с директором по подготовке и транспортировке газа Александром Гордиенко организовали схему систематического получения неправомерной выгоды от представителей предприятий , специализирующихся на реализации профессиональной техники для нужд нефтегазодобывающей сферы.

Мыкытин и Гордиенко получали откаты "при содействии и непрепятствовании в участии в закупках, выполнение уже заключенных договоров по поставке оборудования для нужд "Укргазвыдобування" и неприменении штрафных санкций за просрочку сроков поставок оборудования, предусмотренных договорами", - говорится в постановлении.

По данным ЭП, механико-энергетический департамент "Укргазвыдобування" и директор по подготовке и транспортировке газа относятся к управленческой вертикали первого замглавы правления "Укргазвыдобування" Александра Романюка. До работы в "Укргазвыдобування" Романюк являлся сотрудником группы East One Виктора Пинчука.

По данным ЭП, назначение Романюка в "Укргазвыдобування" было осуществлено по инициативе главного операционного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Экономическая правда