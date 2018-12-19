Новости дня: о новой программе МВФ, иске против Коломойского и тоннеле Маска

О чем все говорят сегодня?

О новой программе МВФ. Впервые в истории Украины выполнение цели по инфляции, которую установил Национальный банк, стало и одним из целевых показателей программы МВФ.

Иск против Коломойского. Национальный банк подал в Швейцарии судебный иск против экс-акционера "Приватбанка" Игоря Коломойского.

Об инновационном тоннеле. Американский бизнесмен Маск представил первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом.

Об утеплении. Правительство упростило разрешительные процедуры при проведении энергоэффективных мероприятий в жилом секторе.

О резком снижении цен на бензин. Цены на бензин в сетях ОККО и WOG 19 декабря снижены сразу на 1 гривну за литр, дизтопливо подешевело на 50 копеек.

О рекордном урожае. Валовой сбор зерна в 2018 году составил около 70,1 миллиона тонн против 62 млн тонн в прошлом году.

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