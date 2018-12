Маск открыл скоростной тоннель под Лос-Анджелесом

Американский бизнесмен Илон Маск презентовал первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом.

Об этом сообщил сам Маск в Twitter.

"Тесла в тоннеле @boringcompany с убирающимся колесным механизмом, который превращает машину в рельсовый поезд и обратно", - написал бизнесмиен.

Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi