ОККО и WOG резко снизили цены на бензин

Цены на бензин в сетях ОККО и WOG 19 декабря снижены сразу на 1 гривну за литр, дизтопливо подешевело на 50 копеек.

Об этом сообщили enkorr в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на ценовой мониторинг розничного рынка.

В частности, стоимость бензина марки А-92 опустилась с 30,99 грн/л до 29,99 грн/л. Цена на бензин А-92 в этих сетях впервые с января 2018 года уменьшилась ниже 30,00 грн/л. Цена на А-95 снизилась с 31,99 грн/л до 30,99 грн/л.

Отмечается, что последние несколько лет цены топлива в сетях ОККО и WOG снижаются или повышаются обычно на 50 коп/л, такого же резкого снижения цен за один день не наблюдалось с апреля 2015 года.

Цены на дизельное топливо снизились с 31,49 до 30,99 грн/л.

За последние полтора месяца (с 1 ноября) цены на бензин в этих сетях снизились на 4 грн/л, а на ДТ — на 2,5 грн/л.

На 1 грн/л и 0,75 грн/л бензины подешевели в сети UPG и Glusco соответственно, а на станциях "Нефтек" все виды топлива подешевели на 2 грн/л.

Такие сети как Shell, "БРСМ-Нафта" и "Автотранс" опустили цены на бензины и дизтопливо на 5–60 коп/л.

В "Консалтинговой группе А-95" ожидают, что до конца текущего года средние по стране цены на бензин и ДТ опустятся ниже 30 грн/л.