МВФ верит в способность снизить инфляцию в Украине до 5% — НБУ

Впервые в истории Украины выполнение цели по инфляции, которую установил Национальный банк, стало и одним из целевых показателей программы МВФ.

Об этом говорится в заявлении НБУ в ответ на одобрение Советом директоров Международного валютного фонда новой 14-месячной программы сотрудничества с Украиной на условиях Stand-By Arrangement (SBA).

Программа фокусируется, в частности, на продолжении режима таргетирования инфляции и гибкого курсообразования гривны, которые стали эффективным инструментом снижения инфляции в Украине с более 60% в апреле 2015 году до текущих 10% и 5% в среднесрочной перспективе.

"Впервые в истории Украины выполнение цели по инфляции, которую установил Национальный банк, стало и одним из целевых показателей программы МВФ", - заявил глава НБУ Яков Смолий.

"Это подтверждает, что низкая и стабильная инфляция является необходимым условием устойчивого экономического роста, а режим инфляционного таргетирования - самый эффективный путь к ней. Общие цели в этой плоскости означают, что МВФ верит в способность Национального банка снизить инфляцию до 5% и удерживать ее на таком уровне в течение длительного периода", - подчеркнул он.

Для этого, как указано в официальном заявлении МВФ, критическим будет сохранение независимости Национального банка.

Другой фокус новой программы - укрепление финансового сектора и дальнейшее восстановление банковского кредитования.

Одним из структурных маяков программы стало принятие Верховной Радой законопроекта о "сплите" (№ 2413-а), что позволит воплотить реформу небанковского финансового сектора путем распределения функций регулирования рынков финуслуг, которые сегодня осуществляет Нацкомфинуслуг, между Национальным банком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Вместе с тем новая программа сотрудничества Украины и МВФ - это и "подушка безопасности", которая поможет поддержать макрофинансовую стабильность в стране в условиях существенных платежей по внешнему долгу в размере около 6 млрд долларов, которые ожидают нашу страну в течение следующего года", - отметил Смолий.

За счет новой программы SBA объемом 2,8 млрд СДР (около 3,9 млрд долларов), привлечение на международных рынках капитала благодаря гарантии на 750 млн долларов, которую вчера одобрил Совет исполнительных директоров Всемирного банка, а также финансированию от Европейской комиссии объемом 1 млрд евро Украина сможет увеличить международные резервы до около 20 млрд долларов на конец 2018 года, что превышает последний прогноз Национального банка, и поддержать их на должном уровне в 2019 году.

Напомним, принятая Советом директоров МВФ 18 декабря программа предусматривает предоставление первого транша немедленно в размере 1,4 млрд долларов, и просмотр выполнения программы для выделения следующих выплат каждые полгода.

В Министерстве финансов заявили, что первый транш должен поступить в Украину до 25 декабря.