Новости выходных: о банкноте времен УНР, торговле с миром и растаможке "евроблях"
О пенсионерах. Сейчас в Украине на 10 работающих человек приходится 11 пенсионеров.
О банкноте времен УНР. Национальный банк выпустит сувенирную банкноту, которая воспроизводит дизайн украинской банкноты номинальной стоимостью 100 гривен, введенной в обращение 17 октября 1918 года.
О новых тепловозах. Тепловоз ТЕ33АС производства General Electric имеет более быстрый оборот и может выполнять за смену больше поездок, чем тепловозы, работавшие ранее на аналогичных маршрутах.
О растаможивании "евроблях". С начала действия новых правил растаможивания авто в Украине было оформлено почти 2,8 тысячи транспортных средств.
О торговле с миром. За 10 месяцев 2018 года импорт товаров в Украину превысил экспорт на 7,95 миллиарда долларов.
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