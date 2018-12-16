Новости выходных: о банкноте времен УНР, торговле с миром и растаможке "евроблях"

О пенсионерах. Сейчас в Украине на 10 работающих человек приходится 11 пенсионеров.

О банкноте времен УНР. Национальный банк выпустит сувенирную банкноту, которая воспроизводит дизайн украинской банкноты номинальной стоимостью 100 гривен, введенной в обращение 17 октября 1918 года.

О новых тепловозах. Тепловоз ТЕ33АС производства General Electric имеет более быстрый оборот и может выполнять за смену больше поездок, чем тепловозы, работавшие ранее на аналогичных маршрутах.

О растаможивании "евроблях". С начала действия новых правил растаможивания авто в Украине было оформлено почти 2,8 тысячи транспортных средств.

О торговле с миром. За 10 месяцев 2018 года импорт товаров в Украину превысил экспорт на 7,95 миллиарда долларов.