В ГФС отчитались о количестве растаможенных "евроблях"

С начала действия новых правил растаможки авто в Украине было оформлено почти 2,8 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Как отмечается, только за 13 декабря было совершено таможенное оформление 575 автомобилей, за которые уплачены 38 млн гривен.

Всего, по состоянию на 14 декабря, с начала действия новых правил ввоза транспортных средств (с 25 ноября - ЭП) было оформлено почти 2,8 тыс. транспортных средств на еврономерах.

"Сумма уплаченных таможенных платежей составила почти 187,1 млн гривен. Для сравнения: по состоянию на 13 декабря оформлено почти 2,2 тыс. автомобилей на 149 млн гривен", - говорится в сообщении.

"Активнее всего граждане растаможивают транспортные средства в Черновицкой области - 677 автомобилей, Волынской - 604, Киеве - 414 и Ровенской области - 202", - сообщила пресс-служба.

Напомним, 25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.

Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен.

Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

Ранее ЭП описывала изменения, предусмотренные этими законами.

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Экономическая правда