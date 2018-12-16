В УЗ рассказали, как проявил себя американский локомотив в первых рейсах

Тепловоз ТЭ33АС производства General Electric имеет более быстрый оборот и может выполнять за смену больше поездок, чем тепловозы, работавшие ранее на аналогичных маршрутах.

Об этом рассказал и.о. главы УЗ Евгений Кравцов, передает ЦТС.

"Маршрут Камыш-Заря — Федоровка (расстояние примерно 130 км - ред) и обратно новый локомотив преодолевает в среднем за 3-3,5 часа, тогда как тепловозы, которые до нынешнего времени работали на этом маршруте - за 4,5 часа", - привел пример Кравцов.

Также руководитель УЗ напомнил, что максимальный вес поезда, который ведет локомотив "Тризуб" на упомянутом участке, сейчас составляет 3,9 тыс тонн. Однако после первого месяца эксплуатации железнодорожники намерены пересмотреть эту норму и определить, на сколько можно увеличить максимальный вес поезда.

"Запас мощности у тепловоза есть. Раньше на этом участке мы использовали только двухсекционные локомотивы, потому что таких мощных односекционных не было", - добавил Кравцов.

Как сообщалось, 13 декабря в первый рейс отправился локомотив производства американской компании General Electric.

Тепловоз доставил вагоны с 3,8 тыс тонн руды для металлургических комбинатов Мариуполя.

В феврале 2018 года корпорация GE подписала долгосрочное рамочное соглашение с "Укрзализныцей" на 1 млрд долларов.

Первый его этап предусматривает поставку 30 грузовых локомотивов TE33A Evolution, изготовленных в США, а также локализацию определенной части производства в Украине, которая составляет 10% конечной стоимости сделки. На данном этапе GE будет использовать украинскую сигнальную и радиосистему и определенные элементы кабины.

Стоимость локомотивов – 4,68 млн долларов (с НДС) за каждый. В целом сумма контракта (речь идет о первой партии - ЭП) составляет 140 млн долларов с НДС.

30% УЗ заплатит авансом, а за 70% суммы "Укрэксимбанк" приобретет на собственный баланс тепловозы и отдаст их в лизинг на 15 лет. Лизинговая сделка номинирована в гривнях.

Это означает, что за тепловозы УЗ будет вынуждена существенно переплатить в связи с использованием кредитных денег, ведь стоимость гривни, учитывая учетную ставку НБУ на момент подписания контракта, была довольно высокой.

Процентную ставку в УЗ не называют, однако в разговоре с ЭП представитель железной дороги подтвердил: она не ниже учетной ставки НБУ.

Таким образом, за обслуживание лизинга УЗ будет платить не менее 16-18% годовых, что значительно дороже долларового ресурса.

На втором этапе американцы должны поставить в течение семи лет 150-175 тепловозов. На этом этапе украинская сторона будет настаивать на использовании уже 40% украинских деталей.

Рамочное соглашение также предусматривает возможность будущего сотрудничества в сфере обслуживания и модернизации имеющегося подвижного состава, в частности дизельных тепловозов серии 2М62 и 2Е10.

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Репортаж c завода General Electric в Пенсильвании, где происходит производство локомотивов для Украины, смотрите по ссылке: Как в США cобирают "тризубы" для украинцев. Репортаж с завода General Electric