Нацбанк выпустит банкноту времен УНР

С 17 декабря Национальный банк выпустит сувенирную банкноту, которая воспроизводит дизайн украинской банкноты номинальной стоимостью 100 гривен, введенной в обращение 17 октября 1918 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Сувенирная банкнота создана по случаю 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 годов и введения в обращение первых украинских бумажных денег.

НБУ напоминает, что весной 1918 года украинское правительство приняло решение изменить название отечественных денег с "рублей" на "гривни", желая подчеркнуть преемственность традиций государства со времен Киевской Руси.

Таким образом, в эпоху Центральной Рады в Украине начала действовать национальная денежная система, хотя ее формирование происходило в сложных условиях.

Сувенирная банкнота "Сто гривень" изготовлена ​​на бумаге с водяным знаком (изображение трезубца). Ее размеры: 80×170 мм. Тираж сувенирной банкноты - 100 тыс штук (в том числе 50 тыс штук в сувенирной упаковке).

Основное изображение лицевой стороны сувенирной банкноты - банкнота 1918 года номиналом 100 грн (лицевая сторона), слева от которой надписи: НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЕЖНЫМ СРЕДСТВОМ (вертикальная надпись), УКРАИНА (вверху), к событиям Украинской революции 1917 - 1921 (внизу); трезубец - исторический символ, который расположен на банкноте 1918 года, и год печатания банкноты - 2018.

Слева от основного изображения (внизу) - оптически переменное изображение 100 лет, цвет которого при изменении угла наклона банкноты меняется от золотистого до зеленого.

У правого края сувенирной банкноты размещена часть сквозного элемента 1918 серо-синего цвета и латентное изображение 100, скрытое в коричнево-фиолетовом квадрате.

Приобрести сувенирную банкноту "Сто гривен" можно в пунктах продажи: отделе кассовых операций и реализации нумизматической продукции, отделах денежного обращения Департамента денежного обращения Национального банка в регионах, у банков-дистрибьюторов.

Экономическая правда