В Украине не смогут выполнить обещания по ежегодной индексации пенсий без разграничения налогов и взносов на социальное страхование.

Об этом журналистам сообщил глава Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус, передает "Зеркало недели".

По его словам, сегодня в Украине на 10 работающих приходится 11 пенсионеров.

В начале марта 2018 года Министерство социальной политики в рамках пенсионной реформы заявило о намерениях ввести законодательные изменения для того, чтобы во время начисления пенсии роль стажа была более весомой, чем роль заработной платы, тем самым повысив сумму пенсионных выплат для людей с большим трудовым стажем и небольшой зарплатой.

С основными изменениями можно ознакомиться здесь.

Во Всемирном банке считают, что Украине необходимо продолжать повышать пенсионный возраст.