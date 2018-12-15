В Украине на 10 работающих приходится 11 пенсионеров
В Украине не смогут выполнить обещания по ежегодной индексации пенсий без разграничения налогов и взносов на социальное страхование.
Об этом журналистам сообщил глава Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус, передает "Зеркало недели".
По его словам, сегодня в Украине на 10 работающих приходится 11 пенсионеров.
В начале марта 2018 года Министерство социальной политики в рамках пенсионной реформы заявило о намерениях ввести законодательные изменения для того, чтобы во время начисления пенсии роль стажа была более весомой, чем роль заработной платы, тем самым повысив сумму пенсионных выплат для людей с большим трудовым стажем и небольшой зарплатой.
С основными изменениями можно ознакомиться здесь.
Во Всемирном банке считают, что Украине необходимо продолжать повышать пенсионный возраст.
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