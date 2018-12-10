Новости дня: о Tesla для украинцев, тысячной "евробляхе" и успешном стартапе

О чем все говорят сегодня?

О Tesla. Украину внесли в список стран, куда возможна доставка Tesla Model 3.

О тысяче "евроблях". Оформленный на Черновицкой таможне Nissan Qashqai + 2 стал тысячным автомобилем на "еврономерах", оформленным по новым правилам.

О приложении, которое красит волосы. Компания Snap, владеющая мессенджером Snapchat, купила стартап 20-летнего украинца Teleport за 8 млн долларов.

О всемирной коррупции. Ежегодные потери мировой экономики от коррупции составляют 2,6 триллиона долларов, ежегодный объем взяток в мировом масштабе составляет 1 триллион долларов.

О крупном мошенничестве. Бывшего председателя правления банка-банкрота "Петрокоммерц" подозревают в злоупотреблениях, которые нанесли финучреждению 8 млн гривень убытков.

О повышении тарифов на тепло. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о повышении тарифов на тепло для 18 из 26 запланированных поставщиков.

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Стоит ли дотировать украинские шахты. Опыт Евросоюза

Что делать с государственными шахтами — продолжать финансировать за счет налогоплательщиков или закрыть? Стране поможет опыт Евросоюза.

Без "договорняков" и взяток: 5 электронных госуслуг, которые победили коррупцию

Электронные услуги позволяют исключить из отношений с государством корупционный фактор. ЭП на пяти примерах объясняет, как это происходит в Украине.