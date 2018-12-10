Экс–руководителя банка–банкрота подозревают в мошенничестве на 8 миллионов

Бывшего главу правления ПАО "Банк Петрокоммерц-Украина" подозревают в злоупотреблениях, которые нанесли финучреждению 8 миллионов гривен убытков.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

По согласованию прокуратуры города Киева сообщено о подозрении бывшему председателю правления "Банк Петрокоммерц-Украина".

Так, работниками следственного управления ГУ НП в г. Киеве в рамках досудебного расследования установлено, что чиновник банка с целью получения неправомерной выгоды в интересах сторонних предприятий единолично, без обязательного согласия членов наблюдательного совета и игнорируя запрет условий кредитования, принял решение о выдаче компании "Донецксталь" многомиллионного кредита.

Такое злоупотребление полномочиями нанесло банковскому учреждению ущерб на сумму 8 млн гривен.

Экс-чиновнику банка инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364-1 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от ста пятидесяти до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до трех месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет .

Как сообщал Фонд гарантирования вкладов, с "Банк Петрокоммерц-Украина" перед банкротством были выведены ликвидные активы на сумму более 708,43 млн гривен.

Напомним, 18 марта 2016 года Нацбанк отнес "Банк Петрокоммерц-Украина" к категории неплатежеспособных.

Экономическая правда