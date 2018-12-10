ГФС сообщила об оформлении тысячной "евробляхи"

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Оформленный на Черновицкой таможне Nissan Qashqai+2 стал тысячным автомобилем на "еврономерах", оформленным по новым правилам.

Об этом сообщается на сайте ГФС.

Таможенная стоимость автомобиля 2011 выпуска составила более 194,6 тыс. гривень. Его владелец заплатил в госбюджет почти 87,9 тыс. гривень, в том числе 8,5 тыс. гривень из-за несоблюдения сроков и условий таможенных режимов временного ввоза или транзита.

По данным ГФС, всего с 26 ноября по 10 декабря 2018 года, то есть с момента первого оформления транспортного средства на иностранной регистрации по новым правилам, в бюджет перечислено 65,8 млн гривень, экономия граждан составила 38,6 млн гривень.

Таможенное оформление автомобилей, которые были ввезены в таможенных режимах временного ввоза или транзита, совершено 19 таможнями. Наибольшее количество автомобилей оформлено Черновицкой таможней (438 единиц) и Волынской таможней (260 единиц).

При таможенном оформлении 824 транспортных средств, в отношении которых нарушены сроки и условия таможенных режимов временного ввоза или транзита, было уплачено 7 млн ​​гривень.

В то же время, глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что практически на всех таможнях из-за саботажа ГФС блокируется оформление транспортных средств.

Ранее в Раде заявили, что в Украине провалена разъяснительная работа о правилах растаможивания авто на еврономерах и поэтому этот процесс идет медленно.

Между тем, в государственной фискальной службе составили список самых распространенных вопросов относительно процесса растаможки автомобилей и дали ответы на них.

Напомним, 25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.

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Экономическая правда