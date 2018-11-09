OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О правительстве Гройсмана, метро на Виноградарь и инфляции.

САП взялась за правительство Гройсмана. В августе 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура заинтересовалась подробной информацией о всех членах Кабинета министров Владимира Гройсмана.

О метро на Виноградарь. В системе публичных закупок Prozorro завершился конкурс на строительство ветки метро, ​​которая соединит станцию ​​"Сырец" и жилой массив Виноградарь.

Об антироссийских санкциях. Соединенные Штаты ввели санкции против двух украинцев, одного россиянина и девяти компаний в Украине и России, причастных к аннексии Крыма и к связанным с этим нарушениями прав человека.

О печатании денег. Совет Национального банка предлагает разработать программу выпуска целевых облигаций внутреннего госзайма для финансирования отдельных отраслей экономики.

О выведении денег из банка Януковича. Почти 2 млрд гривен, которые находились на депозитах подставных лиц в банке сына экс-президента Александра Януковича, были выведены через банк действующего президента Петра Порошенко.

Об инфляции. Потребительские цены в Украине после роста в сентябре на 1,9% в октябре повысились еще на 1,7%, а с начала года их рост достиг 7,4%.

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