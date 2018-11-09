Совет НБУ предлагает "напечатать денег" для ручного регулирования экономики

Совет Национального банка предлагает разработать программу выпуска целевых облигаций внутреннего госзайма для финансирования отдельных отраслей экономики.

Об этом говорится в решении Совета НБУ "Влияние политики государственных заимствований и налоговой политики на состояние денежно-кредитной сферы Украины", которое подписал глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

"Прагматический подход к бюджетной политике требует перехода от пассивного долгового финансирования дефицита бюджета к активному воздействию на реализацию стратегических ориентиров развития и структурной модернизации национальной экономики", - говорится в тексте решения.

По мнению членов Совета, экономика Украины нуждается в комплексной программе мер по финансовой и нефинансовой поддержке экспорта и импортозамещения.

"С целью создания условий для устойчивого экономического роста, разработать программу по осуществлению выпусков целевых ОВГЗ, которые будут учитываться по специальному фонду государственного бюджета, средства от эмиссии которых будут направляться на поддержку проектов развития и модернизации экономики Украины (в частности, высокотехнологичных отраслей экономики), содействие экспорту и импортозамещения", - говорится в документе.

Как известно, при предоставлении регулятору полномочий по ручному управлению эмиссионным каналом в странах со слабыми институтами существует большая вероятность коррупционного распределения средств. Кроме того, такие решения по финансированию отдельных отраслей экономики являются характерной чертой командно-плановой экономики, а не рыночной.

По мнению заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова и экономиста Юрия Городниченко, любые выгоды от "продуктивных эмиссий" имеют краткосрочный характер, "тогда как потери могут быть разрушительными".

Во-первых, целью НБУ является обеспечение стабильной покупательной способности гривны. Однако вероятным последствием "продуктивной эмиссии" является обесценивание гривны и, как следствие, возросшее инфляционное давление на национальную валюту и потенциально снижение доходов населения.

Во-вторых, последствия любой экспансивной монетарной политики являются лишь временными. В долгосрочной перспективе между эмиссией и уровнем безработицы связи нет, согласно анализу Милтона Фридмана и Эдмунда Фелпса.

В-третьих, высокий уровень коррупции в значительной степени порождается повсеместным вмешательством правительства в экономику, создающим возможности для взяток, злоупотребления служебным положением и других форм коррупции.

Авторы напоминают, что в начале 1990 годов последствиями "продуктивной эмиссии" стали гиперинфляция и крах экономики.

Экономическая правда, FinClub.