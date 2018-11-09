С начала года инфляция выросла до 7,4% — Госстат

Потребительские цены в Украине после роста в сентябре на 1,9% в октябре повысились еще на 1,7%, а с начала года их рост достиг 7,4%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает "Интерфакс-Украина".

По данным ведомства, в годовом измерении (октябрь-2018 к октябрю-2017) инфляция увеличилась до 9,5% с 8,9% по итогам сентября.

Базовая инфляция в октябре-2018 составила 1,3% по сравнению с 1,9% в сентябре, а по итогам 10 месяцев она достигла 6,9%. В годовом измерении базовая инфляция также немного выросла – до 8,8% с 8,7% по итогам сентября.

Как сообщалось, инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году, что, однако, существенно ниже показателей минувших лет: 2015 год – 43,3%, 2014 год – 24,9%.

По прогнозу аналитиков Reuters, инфляция в Украине замедлится в следующем году до однозначного показателя впервые с 2013 года.

Как сообщалось, Национальный банк повысил прогноз инфляции на 2018 год с 8,9% до 10,1%.

Согласно прогнозу S&P, рост уровня инфляции в 2019 году составит 7,5%, а также 7% в два последующих года.

Напомним, Верховная Рада поддержала проект государственного бюджета на 2019 год в первом чтении. Проект основывается на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Экономическая правда