Антикоррупционная прокуратура собирала информацию о правительстве Гройсмана
В августе 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура заинтересовалась подробной информацией о всех членах Кабинета министров Владимира Гройсмана.
Информация об этом указана в письме заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимира Кривенко, которое распространил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.
В частности, САП просила Кабмин предоставить сведения о назначенных с январе 2016 года по конец августа 2018 года исполняющих обязанности министров, первых заместителей, заместителей министров, секретарей Кабмина и их заместителей.
Кроме личных данных, САП просила предоставить номера приказов о назначении и актуальную информацию, работают ли еще эти люди на указанных должностях.
Прокуроры также требовали информацию об уволенных с указанных должностей в течение того же периода.
Кабмин также должен указать основания, почему чиновники были уволены, и предоставить номера приказов об увольнении.
К слову, такие же сведения САП просила предоставить в отношении руководителей органов центральной исполнительной власти, которые не являются членами Кабмина, и их заместителей.
"Таким образом САП ищет фигурантов уголовных производств из-за поданных с опозданием деклараций или изменений к ним", - считает Каневский.
Согласно закону "О предупреждении коррупции", чиновник в следующем году после увольнения должен подать декларацию за прошлый год. Несвоевременная подача декларации нарушает статью 366-1 Уголовного кодекса "декларирование недостоверной информации", согласно которой максимальное наказание - это лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В прокуратуре такой массовый сбор информации о топ-чиновниках объяснили особенностями законодательства, которым "органы прокуратуры отнесены к специально уполномоченным субъектам в сфере противодействия коррупции".
Экономическая правда
powered by lun.ua