Новости дня: о блокировании кораблей, оптимизме Меркель и расписании Kyiv Boryspil Express

О чем все говорят сегодня?

О заблокированных кораблях. В районе Керченского пролива с 25 по 27 ноября обнаружили чрезвычайно большое скопление кораблей, которые не могут зайти в порты Бердянска и Мариуполя из-за блокирования Россией прохода.

Об оптимизме Меркель. Канцлер ФРГ Ангела Меркель утверждает, что газопровод "Северный поток-2" не отменяет роль Украины как транзитной страны для поставок газа.

О блокировании большой приватизации. Суд перенес на 11 декабря заседание, которое могло разблокировать утверждение инвестиционных советников на 5 предприятий большой приватизации.

О газовом споре. НАК "Нафтогаз Украины" опубликовал оригиналы решений Стокгольмского арбитража с российским "Газпромом" по контрактам на поставку и транзит газа.

О расписании Kyiv Boryspil Express. Акционерное общество "Укрзализныця" обнародовало расписание движения рельсового автобуса, который будет курсировать между киевским железнодорожным вокзалом и аэропортом Борисполь.

Об увеличении зарплаты. Реальная заработная плата в октябре 2018 по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросла на 14,2%.

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