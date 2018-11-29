"Нафтогаз" vs "Газпром": опубликованы решения Стокгольмского арбитража

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовал оригиналы решений Стокгольмского арбитража с российским "Газпромом" по контрактам на поставку и транзит газа.

Соответствующие документы размещены на сайте "Нафтогаза".

"Учитывая значительный общественный интерес и многочисленные запросы по поводу раскрытия деталей процесса в Стокгольме, "Нафтогаз" впервые публикует оригиналы окончательных решений международного арбитража по контрактам на поставку и транзит газа", - говорится в сообщении.

С решением арбитража по контракту на поставку газа можно ознакомиться ЗДЕСЬ, по контракту на транзит газа по этой ССЫЛКЕ.

"Некоторые части решений арбитража остаются закрытыми из-за требований конфиденциальности контрактов между "Нафтогазом" и "Газпромом" от 2009 года", - пояснили в компании.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере 4,7 млрд долларов по транзитному контракту. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.

По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК 2,56 млрд долларов.

Подробнее о газовом споре читайте в материале "Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом"

Экономическая правда