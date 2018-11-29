Меркель: "Северный поток-2" не отменяет роль Украины как транзитера газа

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель утверждает, что газопровод "Северный поток-2" не отменяет роль Украины как транзитной страны для поставок газа.

Об этом она заявила на открытии третьего немецко-украинского экономического форума в Берлине 29 ноября, передает "Интерфакс-Украина".

"Можно сказать, что, несмотря на различные мнения по поводу" Северного потока-2 ", мы полностью выступаем за статус Украины как страны-транзитера газа", - сказала канцлер.

Меркель объяснила, что Берлин не отказывается от планов строительства этого газопровода.

Канцлер добавила, что ФРГ сможет контролировать объемы поставляемого газа по "Северному потоку-2".

Германия называет "Северный поток-2" чисто экономическим проектом, однако США, Украина и ряд стран Восточной Европы, а также Дания, выступают против него, считая, что это геополитический проект России - поставлять газ на Запад напрямую в обход Украины и других государств в Восточной Европе.

Эксперты утверждают, что РФ может использовать "агрессивные действия", подобные тем, которые происходят в Азовском море, для расширения присутствия в территориальных водах Дании и Германии под предлогом защиты строительства газопровода "Северный поток-2".

Как сообщалось, строительство газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море уже началось и, как ожидается, будет завершено к концу 2019 года.

Nord Stream 2 AG, компания-оператор газопровода "Северный поток-2", сообщила, что более 200 километров морской части трубопровода уже построено.

С конца 2019 газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал западные корпорации за сотрудничество с РФ в строительстве "Северного потока-2", предупредив об угрозе нового нападения Путина.

В Госдепе заявили, что США будут говорить с ЕС о закрытии Северного потока-2 в ответ на агрессию РФ.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина может стать газовым государством к 2025 году.