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"Обиженные" советники блокируют большую приватизацию - Фонд госимущества

Четверг, 29 ноября 2018, 14:25

Суд перенес на 11 декабря заседание, которое могло разблокировать утверждение инвестиционных советников на 5 предприятий большой приватизации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Фонда государственного имущества Виталий Трубаров.

"Судебное заседание, которое могло разблокировать утверждение инвестиционных советников на 5 предприятий большой приватизации, в том числе, и на ОПЗ, перенесли на 11 декабря", - написал он.

По словам руководителя Фонда, причина - неявка заявителя, компании "Грант Торнтон", которая после своего поражения на конкурсе решила обжаловать результаты отбора инвестиционных советников.

"И именно неявка на судебное заседание, которое они и инициировали, является убедительным доказательством того, что их цель - заблокировать процесс большой приватизации в угоду олигархическим группам, которые не желают уходить с госпредприятий", - считает Трубаров.

"Эти так называемые истцы прекрасно понимают безосновательность обвинений и делают все, чтобы дело затянуть и помешать честной приватизации. Надеюсь, что 11 декабря суд рассмотрит дело независимо от присутствия "обиженных", и инвестсоветники будут утверждены Кабмином еще в этом году", - подытожил он.

Как сообщалось, 10 мая Кабинет министров на своем заседании утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошло 26 объектов. Позже этот список сократился до 23 предприятий.

Экономическая правда

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Фонд госимущества приватизация

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