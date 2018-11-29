"Обиженные" советники блокируют большую приватизацию - Фонд госимущества
Суд перенес на 11 декабря заседание, которое могло разблокировать утверждение инвестиционных советников на 5 предприятий большой приватизации.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Фонда государственного имущества Виталий Трубаров.
"Судебное заседание, которое могло разблокировать утверждение инвестиционных советников на 5 предприятий большой приватизации, в том числе, и на ОПЗ, перенесли на 11 декабря", - написал он.
По словам руководителя Фонда, причина - неявка заявителя, компании "Грант Торнтон", которая после своего поражения на конкурсе решила обжаловать результаты отбора инвестиционных советников.
"И именно неявка на судебное заседание, которое они и инициировали, является убедительным доказательством того, что их цель - заблокировать процесс большой приватизации в угоду олигархическим группам, которые не желают уходить с госпредприятий", - считает Трубаров.
"Эти так называемые истцы прекрасно понимают безосновательность обвинений и делают все, чтобы дело затянуть и помешать честной приватизации. Надеюсь, что 11 декабря суд рассмотрит дело независимо от присутствия "обиженных", и инвестсоветники будут утверждены Кабмином еще в этом году", - подытожил он.
Как сообщалось, 10 мая Кабинет министров на своем заседании утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошло 26 объектов. Позже этот список сократился до 23 предприятий.
Экономическая правда
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