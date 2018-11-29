Реальная зарплата в Украине выросла на 15% - Госстат

Реальная заработная плата в октябре 2018 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросла на 14,2%.

Об этом свидетельствуют данные Госкомстата.

Согласно сообщению, рост реальной зарплаты в октябре по сравнению сентябрем составил 0,2%.

"Средняя номинальная зарплата штатного работника в октябре 2018 года составила 9,218 тысяч гривен, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (3,723 тысяч гривен)", - говорится в сообщении.

"Темп роста средней номинальной зарплаты по сравнению с сентябрем составил 1,9%, а по сравнению с октябрем 2017 года - 24,9%", - отмечают в ведомстве.

Наибольшая средняя зарплата по регионам выглядит следующим образом: Киев – 13,85 тысяч гривен, Донецкая область - 9,998 тысяч гривен, Днепропетровская область – 9,4 тысяч гривен.

💰 Середня заробітна плата в Україні у жовтні 2018 становила 9218 грн, що у 2,5 раза вище рівня "мінімалки" і на 24,9% більше, ніж в жовтні 2017.

🇺🇦Найбільша середня заробітна плата по регіонах:

Київ - 13850 грн,

Донецька обл. - 9998 грн,

Дніпропетровська обл. - 9404 грн. pic.twitter.com/mIq89WnccD — Мінекономрозвитку (@mineconomdev) 29 ноября 2018 г.

Ранее сообщалось, что правительство хочет собирать больше налогов с высоких зарплат.

Экономическая правда