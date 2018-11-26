Новости дня: о военном положении, теплой встрече Продана и 1,3 миллиарда за аннексию Крыма

О чем все говорят сегодня?

О теплой встрече Продана. Сотрудники СБУ вручили бывшему и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, подозреваемому в незаконном обогащении, повестку на допрос, как только он вернулся в Украину, причем встречали его, по словам адвоката, с двумя группами захвата.

О снижении евробондов. Котировки еврооблигаций Украины резко снижаются в цене на фоне новостей о нападении российских военных на украинские корабли в Керченском проливе и возможное введение в стране военного положения.

О повышении тарифов на тепло. Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, планирует повысить тарифы на тепло для населения для первых 6 производителей теплоэнергии на 15,9% - 19,8% соответственно с новой ценой на газ, повышенной правительством с 1 ноября на 23,5% .

О подготовке к военному положению. Национальный банк Украины попросил банки наполнить банкоматы наличными, чтобы удовлетворить возможное увеличение спроса населения на наличные в связи ожидаемым введением военного положения.

О победе Ощадбанка. Арбитражный суд в Париже 26 ноября принял решение удовлетворить требование о компенсации убытков Ощадбанка, причиненных в результате аннексии Крыма Российской Федерацией. Сумма возмещения составит 1,3 миллиарда долларов США плюс проценты.

О подорожании аренды киевских квартир. За полгода съемное жилье в столице выросло в цене на 19%.

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