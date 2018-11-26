Аренда квартир в Киеве подорожала на 19%

За полгода съемное жилье в столице выросло в цене на 19%.

Об этом сообщает аналитическая служба OLX.

Однокомнатные квартиры в Киеве подорожали на 13%, двухкомнатные на 18%, а трешки на 25%.

Статус самого бюджетного варианта для аренды по-прежнему у Троещины. Однушки сдают за 6 000 грн. Их средняя цена полгода назад составила 5 500 грн. Наиболее оптимальные по стоимости двушки тоже тут - 7 500 грн. До 10 000 грн выросла арендная плата за квартиру с тремя комнатами.

Не изменился статус и у Печерска. Самые дорогие предложения от арендодателей остались в этом районе.

OLX

Средняя цена за однокомнатную - 9 000 грн. С большим отрывом по стоимости в топ ворвались двушки. За них просят 23 800 грн. Такая ценовая политика зависит не только от локации. Дело в том, что в Печерском районе наиболее просторные квартиры: их площадь в среднем составила 63 кв.м. То же касается и трехкомнатного жилья. Сдают его за 39 000 грн. Этой суммы вполне хватило бы на аренду четырех трёшек на Троещине. Вот только в Деснянском средняя площадь такой квартиры 76 кв.м, а на Печерском все 105 квадратов.

Владельцы квартир на Лукьяновке подняли стоимость аренды на 20%. Особенно подорожание коснулось трешек. Полгода назад их средняя стоимость на OLX составила 15 500 грн. Осенью просторную трехкомнатную на 95 квадратов можно снять за 25 000 грн. Шевченковский стал вторым по дороговизне районом Киева. Что касается других центральных частей столицы, стоит обратить внимание на цены квартир на Подоле. В основном, квартиры сдают подальше от метро - на Виноградаре, а иногда даже в Куреневке. Чем ближе к станциям Тараса Шевченко и Контрактовая площадь, тем меньше предложений и выше аренда заветной квартиры в центре.

Сколько будет стоить коммуналка

При поиске съемного жилья, стоит учесть, что коммунальные платежи часто не входят в арендную плату и заложить в бюджет дополнительную сумму. Конечно, точные просчеты зависят от многочисленных индивидуальных факторов, но можно ориентироваться на нормы потребления и установленные тарифы коммунальных служб.

Средний тариф на холодную воду по Украине составил 12 грн за 1 м³. Установленная норма потребления холодной воды, если вы не пользуетесь бойлером, - 2,4 м³ в месяц. Таким образом, за холодную воду этой осенью одному человеку в среднем нужно будет заплатить 30 грн. Норма потребления горячей воды - 1,6 м³, средний тариф - 73 грн/м³. А значит средняя цена в месяц с человека - 116,80 грн.

С 1 ноября в Украине новые тарифы за газ. Актуальная цена - 8,55 грн. Норма - 3,3 м³. В общем, газ обойдется вам около 28 грн. Актуальный тариф на электричество объемом до 100 кВт в месяц - 0,90 грн, все что после 100 кВт считается по 1,68 грн, так как превышает норму потребления электроэнергии на одного человека. Предположим, что в однокомнатной квартире будет проживать 1 человек, в двухкомнатной соответственно 2, а в трехкомнатной семья из З человек. Тогда при расходе в рамках нормы за электричество придется заплатить 90 грн, 258 грн и 426 грн соответственно.

Стоимость отопления без наличия счетчика зависит от квадратуры жилья. Чтобы "согреть" 1 кв.м в помещении необходимо заплатить 31,55 грн. Средняя площадь однокомнатных квартир, согласно аналитике OLX, равна 39 кв.м., цена в месяц за отопление такого жилья - около 1 260 грн. Средняя площадь двухкомнатных квартир - 58,6 кв.м. В этом случае отопление обойдется примерно в 1 890 грн. Трехкомнатная с площадью 97 кв.м в месяц будет обогреваться за 3 150 грн.

Таким образом, помимо арендной платы за однокомнатную квартиру можно прибавлять сумму за коммунальные в размере более 1 500 грн, за двушку - 2 200 грн, за трешку - 3 630 грн. Индивидуально придется учесть в расходы на квартиру оплату за интернет, телефон, телевизор, домофон, лифт и за содержание дома.