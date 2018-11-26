Украинские евробонды и акции начали резко снижаться

Котировки еврооблигаций Украины резко снижаются в стоимости на новостях о нападении российских военных на украинские корабли в Керченском проливе и возможном введении в стране военного положения.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, в отрицательной динамике лидируют евробонды Украина-32 – стоимость ценных бумаг к 10:35 просела на 1,295 процентных пункта (п.п.) – до 80,043% номинала, Украина-24 – на 1,177 п.п., до 90,158% номинала и Украина-25 – на 1,158 п.п., до 88,427% номинала.

Доходность еврооблигаций соответственно выросла на 20,3 базисных пункта (б.п.) – до 10,079% годовых, на 29 б.п. – до 10,036% годовых и 25,9 б.п. – до 10,153% годовых.

Вместе с тем отрицательная динамика наблюдалась вдоль всей суверенной кривой.

Кроме того, нападение российских военных на украинские корабли спровоцировало снижение курса наиболее ликвидных акций украинских компаний, которые торгуются на зарубежных площадках.

В частности, акции Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже (LSE) за первые 20 минут торгов в понедельник упали на 2,14% - до GBP1,871.

Как следует из данных на сайте биржи, в первые минуты торгов в понедельник они просели более чем на 1,6%. Затем они несколько отыграли падение - менее чем до 1%, однако через десять минут после начала торгов снова продолжили дешеветь.

Курс акций МХП на LSE также снизился на открытии на 0,94% - до 10,50 доллара за штуку.

На Варшавской фондовой бирже в понедельник акции "Кернел" сначала были стабильны, однако через 20 минут после открытия они также просели на 1,44% - PLN54,7 за штуку.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

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