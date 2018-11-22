Новости дня: о бюджетной всенощной, 62 гривнях пенсионерам и украинском электрогрузовике

О чем все говорят сегодня?

О штрафе за пьяную езду. Верховная Рада ужесточила ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

О многообещающих перспективах. Гройсман заявил, что Украина может стать газовым государством к 2025 году.

О бюджетной всенощной. Верховная Рада будет работать на вечернем пленарном заседании в четверг до принятия государственного бюджета на 2019 год.

Об интересе к "Центрэнерго". В конкурсе на покупку 78,3% государственного пакета акций компании "Центрэнерго" планируют принять участие пять компаний.

О первом украинском электрогрузовике. "Богдан" представил первый украинский полностью электрический грузовик, изготовленный для датской компании Banke Electromotive.

О 62 гривнях для пенсионеров. Размер минимальной пенсии в Украине с 1 декабря 2018 возрастет на 62 гривни - до 1497 гривень.

Вы хотите знать больше?

Субсидия по новым тарифам: хватит ли в бюджете денег

Тарифы на газ растут, получения субсидий упрощается, а расходы из бюджета остаются на том же уровне. Как это возможно?